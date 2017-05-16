MP3 ölüyor, yerini ACC alıyor

Yıllardır kullandığımız, kulağımızın pasını silen MP3 yolun sonuna geliyor. MP3'ün mucitleri, efsane müzik formatının lisansını bıraktı ve onu ölüme terk etti!

Teknoloji - 16 Mayıs 2017 23:55
MP3 ölüyor, yerini ACC alıyor
90'lardan beri müzik tüketimini (ve hırsızlığını) kökten değiştiren ses formatı MP3 resmi olarak emekliye ayrılıyor. Formatı geliştiren Alman araştırma kurumu Fraunhofer Institute for Integrated Circuits yaptığı açıklamada MP3 ile ilgili belirli patentleri iptal ettiğini bildirdi. Diğer bir deyişle, kurum MP3'e sağladığı hayat desteğini kesiyor. Bunun sebebi ise 2017'de artık daha iyi ses depolama formatları gelişmiş olması.

Kurumun yöneticisi NPR'a yaptığı açıklamada, Advanced Audio Coding (AAC) formatının müzik indirme, video ve telefonlar için yeni standart haline geldiğini söyledi. AAC, MP3'e kıyasla daha etkili ve çok daha kullanışlı, örneğin TV ve radyo yayınları bu formatı kullanarak MP3'ten daha düşük bitrate ile daha yüksek kalite ses iletebiliyor.

Ses kodlamasındaki temel araştırmalar, 1980'lerin sonunda Erlangen-Nürnberg'in Friedrich-Alexander Üniversitesi'nde başladı. Burada araştırmacılar ve Fraunhofer Enstitüsü güçlerini birleştirdi ve sonuç olarak MP3 standardı ortaya çıktı. Format, orijinal dosyanın saklama alanının yüzde 10'unu kaplıyordu. Stephen Witt'in "How Music Got Free" adlı kitabına göre, şirketlerin sabotajları ve diğer başarısızlıklar MP3'ü yavaşça sahip olduğu ilgiyi kaybetmesine sebep oldu. Bunun üzerine, Fraunhofer, tüketicilerin kompakt disklerden şarkıları sökmelerini sağlayacak yazılımı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
90'ların sonunda, bu ufak ses dosyaları yeni doğan internette uçuşmaya başladı ve dijital korsanlığın "altına hücum" devrinin başlamasına sebep oldu. Yasa dışı paylaşım MP3 sayesinde Napster ve Kazaa gibi sitelerde zirve yapmıştı. Tabi format portatifliği sayesinde ayrıca yasal işletmelerin de gelişmesine sebep oldu.

Bunun ardından iTunes müzik piyasasını ele geçirerek MP3'e bir alternatif sundu: AAC. Apple, kullanıcılarına AAC kulanma seçeneğini neredeyse en baştan sunmaya başlamıştı, ve bu format ilerleyen yıllarda kendini kanıtlamayı başardı.
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Bağlantılar: MP3

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