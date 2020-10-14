"MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020"nin adayları belli oldu!

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020’de, Lady Gaga “En İyi Sanatçı”, “En İyi Pop”, “En İyi Klip” adaylıklarının yanı sıra Ariana Grande ile birlikte yer aldığı “Rain On Me” parçasıyla “En İyi Düet”, “En İyi Şarkı” adaylıkları da dahil 7 adaylıkla gecenin lideri konumunda. BTS ve Justin Bieber da, "En Büyük Hayranlar" ve "En İyi Pop" ödülleri dahil olmak üzere beşer kategoride aday gösterildi.
Yeni Kategoriler Eklendi: "En İyi Latin", "İyilik için Video" ve "En İyi Sanal Canlı”
Adaylıklara bu yıl üç yeni kategori daha eklendi: "En İyi Latin", "İyi Video" ve "En İyi Online Canlı Performans". "En İyi Yerel Sanatçı" kategorisi geri dönerken Lady Gaga, Megan Thee Stallion ve Cardi B "En İyi ABD’li Sanatçı" kategorisinde, Justin Bieber ve The Weeknd "En İyi Kanadalı Sanatçı" kategorisinde, Dua Lipa ise "En İyi İngiltere ve İrlanda " kategorisinde aday gösterildi.
Müzikseverler, www.mtvema.com üzerinden sevdikleri sanatçılara 2 Kasım gecesine kadar oylarını verebilir.
2020 MTV EMA ADAYLARI - TAM LİSTE
En İyi Klip
Billie Eilish – everything i wanted
Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion
DJ Khaled – POPSTAR ft Drake
Karol G – Tusa ft Nicki Minaj
Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me
Taylor Swift – The Man
The Weeknd – Blinding Lights
En İyi Sanatçı
Dua Lipa
Harry Styles
Justin Bieber
Lady Gaga
Miley Cyrus
The Weeknd
En İyi Şarkı
BTS – Dynamite
DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch
Dua Lipa – Don’t Start Now
Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me
Roddy Ricch – The Box
The Weeknd – Blinding Lights
En İyi İşbirliği
BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream
Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion
DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch
Justin Bieber – Intentions ft Quavo
Karol G – Tusa ft Nicki Minaj
Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me
Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready
En İyi Pop
BTS
Dua Lipa
Harry Styles
Justin Bieber
Katy Perry
Lady Gaga
Little Mix
En İyi Grup
5 Seconds of Summer
BLACKPINK
BTS
Chloe x Halle
CNCO
Little Mix
En İyi Yeni
BENEE
DaBaby
Doja Cat
Jack Harlow
Roddy Ricch
YUNGBLUD
En Büyük Fanlar
Ariana Grande
BLACKPINK
BTS
Justin Bieber
Lady Gaga
Taylor Swift
En İyi Latin
Anuel AA
Bad Bunny
J Balvin
Karol G
Maluma
Ozuna
En İyi Rock
Coldplay
Green Day
Liam Gallagher
Pearl Jam
Tame Impala
The Killers
En İyi Hip-Hop
Cardi B
DaBaby
Drake
Eminem
Megan Thee Stallion
Roddy Ricch
Travis Scott
En İyi Elektronik
Calvin Harris
David Guetta
Kygo
Marshmello
Martin Garrix
The Chainsmokers
En İyi Alternatif
blackbear
FKA twigs
Hayley Williams
Machine Gun Kelly
The 1975
twenty one pilots
İyilik için Video
Anderson .Paak – Lockdown
David Guetta & Sia – Let’s love
Demi Lovato - I Love Me
H.E.R. – I Can’t Breathe
Jorja Smith – By Any Means
Lil Baby – The Bigger Picture
En İyi Çıkış
AJ Mitchell
Ashnikko
BENEE
Brockhampton
Conan Gray
Doja Cat
Georgia
Jack Harlow
Lil Tecca
Tate McRae
Wallows
YUNGBLUD
En İyi Online Canlı Performans
BTS - Bang Bang Con: The Live
J Balvin – Behind The Colores Live Experience
Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World
Little Mix – UNCancelled
Maluma – Papi Juancho Live
Post Malone - Nirvana Tribute
"MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020"nin adayları belli oldu!
Bu yıl 27.si düzenlenecek müziğin en büyük gecelerinden biri olan “MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020” müzikseverleri, müziğin en başarılı isimleriyle bir araya getirecek. İki saat sürecek MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020 ödül töreni, 8 Kasım 2020 Pazar günü 180 ülke ve bölgede aynı anda yayınlanacak.
14.10.2020 12:16 Kültür-Sanat