Muazzez Abacı yıllara meydan okudu

Önceki gecce BVS Group’a ait Günay Restaurant’ta Türk Sanat Müziğinin yaşayan efsanelerinden isimlerinden Muazzez Abacı ve Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya sahne aldılar.

Eğlence - 06 Şubat 2017 12:36
Muazzez Abacı yıllara meydan okudu
Programına Türk Sanat Müziği eserler ile başlayan Muazzez Abacı yıllara meydan okuyan sahne performansı ile konuklara eşsiz bir Günay geccesi yaşattı.

Ardından sahneye çıkan Serkan Kaya gecce boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Son albümünden ‘’Vatan’’, ‘’Mesele’’ ve ‘’ Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’’ gibi beğenilen şarkılarını yüzlerce konukla birlikte söyledi. Programının ikinci yarısında ünlü oyuncu Tuvana Türkay’ı sahneye davet eden Kaya, Tuvanna’nın ‘’İncirler’’ şarkısını seslendirmesini hayranlıkla izledi.



Şarkı sonrası büyük alkış alan ünlü oyuncu Türkay ‘’ Serkan Kaya bu gece içimize işledi, bu gecceyi asla unutmayacağım.’’ Dedi. Muazzez Abacı ve Serkan Kaya yoğun istek üzerine 10 Mart Cuma yeniden Günay Restaurant sahnesinde olacaklar.
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