Muazzez Ersoy'un AVM turu!

Muazzes Ersoy geçtiğimiz gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Alışveriş - 29 Nisan 2017 09:37

Türk Sanat müziğinin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy’a Akmerkez’de rastladık. Muazzez Ersoy, yardımcısı ile birlikte giyim ve aksesuar mağazalarını gezerek alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.



Konserlerine hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Ersoy, “Hem kadın hem de sanatçı olduğumdan dolayı sık sık alışveriş yaparak yenilikleri takip ediyor ve seviyorum” dedi.

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