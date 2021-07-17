Muazzez Ersoy'un orkestrasının yen, şefi belli oldu

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı İlyas Tetik'in ani vefatıyla sarsılan Muazzez Ersoy, çekimler boyunca yaşadığı acıyı kameralara yansıtmamaya özen gösterirken, programda orkestra elemanlarıyla birlikte İlyas Tetik'i kendi besteleriyle de andı. Ersoy "Sevgisiyle ve anısıyla daimi olarak bizlerle yaşayacak değerli üstadımız İlyas Tetik, seni hiçbir zaman unutmayacağız, kalbimizde her zaman yerin olacak; sevgin olacak ve sen bizlerle yaşayacaksın" dedi.