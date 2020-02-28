'Mucize Doktor' dizisine sürpriz konuk!

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor perşembe akşamları ekrana geliyor. Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı diziye sürpriz bir isim daha konuk oldu.Usta oyuncu Suat Sungur, Mucize Doktor'a konuk oyuncu olarak dahil oldu.