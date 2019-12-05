Mucize Doktor Taner Ölmez'den itiraf: "Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim"

Demet Akalın'ın 'Taner Ölmez' polemiği!
"Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim"
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Böyle bir rolden haberdar olunca yapımcının yanına gittim ve Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim. "Bu rolü bana verin" dedim. "Bu çocuğu ben oynamak istiyorum. Eğer bana vermeyecekseniz de ne olur rolü alan oyuncu role otizmli çocuklarla çalışsın" dedim." diye konuştu.
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"Role hazırlanırken zorlandınız mı?"
"Role hazırlanırken zorlandınız mı?" sorusuna da cevap veren Taner Ölmez şöyle konuştu:
"En zoru otizmli çocuklarla yüzleşmekti. İlk gördüğüm an çok etkilendim."
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