Mucize Doktor Taner Ölmez'den itiraf: "Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim"

Sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla katıldığı bir davette konuşan Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakterini oynamak için gidip yapımcıdan rol istediğini itiraf etti.

05.12.2019 11:06 Magazin

Mucize Doktor Taner Ölmez'den itiraf: "Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim" Fox TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor isimli diziyle büyük bir çıkış yakalayan Taner Ölmez önceki gecce sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte Elle Style Awards Ödül Töreni'ne katıldı. Salona sevgilisiyle el ele giren oyuncu tören öncesi soruları yanıtladı.

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"Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim"

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Böyle bir rolden haberdar olunca yapımcının yanına gittim ve Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim. "Bu rolü bana verin" dedim. "Bu çocuğu ben oynamak istiyorum. Eğer bana vermeyecekseniz de ne olur rolü alan oyuncu role otizmli çocuklarla çalışsın" dedim." diye konuştu.

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"Role hazırlanırken zorlandınız mı?"

"Role hazırlanırken zorlandınız mı?" sorusuna da cevap veren Taner Ölmez şöyle konuştu:

"En zoru otizmli çocuklarla yüzleşmekti. İlk gördüğüm an çok etkilendim."

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