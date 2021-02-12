'Mucize Doktor' Taner Ölmez'e 46 bin tweet!

Başarılı oyunculuk performansı ile son yıllarda dikkatleri üzerine çeken yetenekli, genç oyuncu Taner Ölmez, dün gecce herkesi gözyaşlarına boğdu.2 sezondur rol aldığı Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı otizmli Ali Vefa karakteri ile alkışları toplayan oyuncu, dün gecceki bölümdeki performansı ile 10 saat boyunca trend topic listesinde kaldı. Ölmez için yaklaşık 46bin tweet atılırken oyunculuğuna övgüler yağdırıldı.