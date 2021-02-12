Başarılı oyunculuk performansı ile son yıllarda dikkatleri üzerine çeken yetenekli, genç oyuncu Taner Ölmez, dün gecce herkesi gözyaşlarına boğdu.
2 sezondur rol aldığı Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı otizmli Ali Vefa karakteri ile alkışları toplayan oyuncu, dün gecceki bölümdeki performansı ile 10 saat boyunca trend topic listesinde kaldı. Ölmez için yaklaşık 46bin tweet atılırken oyunculuğuna övgüler yağdırıldı.
'Mucize Doktor' Taner Ölmez'e 46 bin tweet!
Son yıllarda hem beyazperde de hem tiyatro sahnesinde hem de 2 sezondur rol aldığı Mucize Doktor dizisindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Taner Ölmez, dün gecce yayınlanan bölümdeki performansıyla hem izleyenleri gözyaşlarına boğdu hem de kendisi için atılan yaklaşık 46 bin tweet ile 10 saat boyunca trend topic listesinde kaldı.
12.02.2021 20:11 Magazin