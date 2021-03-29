'Mucize Doktor'a sürpriz bir isim katıldı!

Usta oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin olarak diziye katılmaya hazırlanıyor. Muhsin; çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel ve Zerrin Tekindor gibi birbirinden başarılı oyuncuları barındıran “Mucize Doktor”, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.