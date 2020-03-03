Mucize Doktor'a yeni oyuncu! Detaylar belli oldu!

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı, izleyicinin kalbinde taht kuran FOX’un dizisi “Mucize Doktor”a yeni bir isim dahil oldu. Damla karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Merve Dizdar, 5 Mart Perşembe günü yayınlanacak dizinin 25. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı “Mucize Doktor”, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.