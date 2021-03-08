'Mucize Doktor'da şaşırtan değişiklik!

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği ve başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “Mucize Doktor” dizisinin yönetmeni Aytaç Çiçek, yapımın yeni projelerine hazırlık aşamasına girmesi nedeniyle koltuğunu Yağız Alp Akaydın’a devretti. Akaydın, “Mucize Doktor”un 54. bölümden itibaren yönetmen koltuğuna oturacak.“Mucize Doktor”, her Perşembe yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.