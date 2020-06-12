Mucize Doktor'da şaşırtan ayrılıklar!

Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor'un çekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Dizinin yeni sezon çekimleri temmuz ortasında başlayacak. Yeni sezonda ise iki ünlü isim ise kadrodan ayırılacak.Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Özge Özder ile dizinin ekibine daha sonra katılan güçlü oyunculardan Merve Dizdar yeni sezonda Mucize Doktor'da olmayacak. Bu isimlerin yerine ise diziye yeni karakterler katılacak.