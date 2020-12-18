'Mucize Doktor'da şaşırtan ayrılık!

Doğum yaptıktan sonra ekranlara ara veren Seda Bakan, kısa bir süre önce 'Mucize Doktor' ile yeniden setlere dönmüştü. Dizide Ferda karakterine hayat veren oyuncunun 'Mucize Doktor'daki ömrü uzun olmadı. Seda Bakan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla diziye veda ettiğini duyurdu.Sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, ‘Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere’ notunu düştü.