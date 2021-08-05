Mucize Doktor'dan Yasak Elma'ya transfer

Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül’de başlayacak. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu’nun yapacağı dizinin kadrosuna Biran Damla Yılmaz’ın katıldığı açıklanmıştı.Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Melisa Doğu, Caner Çelebi ve Bahtiyar Memili’nin devam edeceği dizinin kadrosuna son olarak bomba bir isim daha katıldı.Son olarak Mucize Doktor’da başrol oynayan Murat Aygen fenomen dizi Yasak Elma’nın yeni flaş transferi oldu. Aygen’in şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor.