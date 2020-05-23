Mucize Doktor'un Açelya'sından seksi dans!

Fox TV'de ekrana gelen ve yayınlandığı ilk günden bu yana adından söz ettiren Mucize Doktor dizisinde ‘Açelya Hemşire' rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu, sosyal medya sayfasından takipçileriyle dans performansını paylaştı.Dans eğitimi alan Köseoğlu, corona virüsü salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.