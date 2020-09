'Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın totemi

Pandemi ile geçirdiğimiz yaz mevsiminde Türesan’ın neler yaptığını sorduk ve şu yanıtları aldık. “Pandeminin hepimiz için getirdiği kısıtlamalar ve zorunluluklar sebebiyle aslında zamanın akışı ve zamanla ilgili algımız değişti. Bu yüzden bahardan yaza geçiş her zamankinden farklı oldu bu sene. Normal akış içinde bakmaya, ilgilenmeye vakit bulamadığım şeylere odaklandım.”Hazal Türesan’ın oyunculuk hayali onu okuduğu bölümü bıraktıracak kadar fazla ki güzel oyuncu heyecan dolu gözlerle oyunculuk serüveninin nasıl başladığını anlattı. “Benim oyunculuk serüvenim Ankara’da uluslararası ilişkiler okurken konservatuara gitme hayalleri kurmamla başladı. 23 yaşındaydım. Çok büyük bir heyecanla ve hayatta en çok yapmak istediğim şeyle ilgili kendimi sınırsızca geliştirmek arzusuyla hayaller kurdum her gün, her saniye... O kadar çok hayal kurdum ve sabırsızlandım ki mezun olmayı bekleyemeden çok az bir zaman kala bölümü bırakıp konservatuar sınavına girdim. Geriye dönüp baktığımda hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, büyüleyici, her gün yeni şeyler öğrendiğim ve denediğim dört yıl geçirdim. Ve çok iyi anladım ki hayal kurmak benim hayatımın ve işimin vazgeçilmez bir parçası. Bugünleri hayal etmiştim ve hala da birçok şeyi başarmakla ilgili sonsuz hayallerim var."Oyuncunun Netflix’te yayınlanan projesi Atiye’deki performansı ise herkes tarafından beğenilirken bizlere de müjdeyi kendisi verdi. “Atiye’den sonra yeni bir projede daha yer alıyorum ama tabii ki detaylarından bahsedemem. Sanırım çok fazla bile konuştum.” dediTam ortasında diye cevap vermeyi inanın ben de çok isterdim ama aşk şu anda sanırım hayatımın çok gizemli bir yerinde.Kendisini ekranda ilzeyip izlemediği sorulduğunda başarılı oyuncu "Tabii ki izliyorum, nasıl daha iyi olabilirdi diye kendimle kavga ediyorum ve kendimi ekranda izleyebiliyor olmanın ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum." dedi.Sosyal medyada en çok saçını hangi numarayla boyuyorsun sorusunun geldiğini söyleyen Türesan'ın birde saç totemi bulunuyor. Zorunluluktan değil de içimden gelerek renk değişimi yaptığımda güzel şeyler çaldı kapımı hep. Ama beş yıldır aynı rengi kullanıyorum ve güzel şeyler kapımı çalmaya devam ediyor. Sanırım artık başka totemlerim var.modu düştüğünde ise oyuncu "Yalnız kalmaya ihtiyacım varsa tek başıma beni mutlu edecek, iç huzurumu sağlayabileceğim bir yere giderim. Paylaşmaya ihtiyacım varsa dostlarıma sığınırım. Ufacık değişimler için “Pole dance”e giderim, kulaklığımı takıp yüksek sesle müzik dinlerim." diye cevap verdi.