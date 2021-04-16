Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna kiminle aşk yaşıyor?

Fox TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen 'Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan Elif Doğan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.Onur Tuna, kendisine yöneltilen 'İlişkilerinde nasılsın?' sorusuna şu yanıtı vermişti: 'Delidolu ve kıskancım. Ama bu "Bunu giyemezsin" tarzında değil. Bunu daha tatlı yollarla yapan biriyim. Bir kadın da bence bunu ister. Sahiplenilmek, merak edilmek... Ben de öyleyim, merak edilmek isterim yoksa neden ilişki yaşayayım ki? Birinin beni sahiplendiğini bilmek güzel. Gerçek sahiplenme varsa biraz fedakar olman gerekiyor. Kolay değil ilişki yaşamak. O yüzden izole olman gerekiyor. İnsanlar birbirini yanlış algılıyor. Bunun ilişkiye zararı var.'