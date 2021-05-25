Mucize Doktor'un final bölümü tanıtımı yayınlandı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor 64. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Taner Ölmez'in otizmli bir doktor olan Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un final bölüm fragmanı da yayınlandı.Dizinin finalinde Nazlı'nın hamile olduğunu öğrenen Ali Vefa, baba olma duygusuyla yüzleşiyor. Nazlı bebeği doğurmak istediğini söylerken, karmaşık duygular içinde olan Ali Vefa'ya Ferman'dan destek geliyor.