Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın gerçek doktor sandılar!

'Mucize Doktor'da iç ısıtan aşk dolu anlar!

Bir şampuan markasının yüzü olan Sinem Ünsal önceki gün markanın tanıtımı için kameraların karşısına geçti. Muhabirlere açıklamalarda bulunan güzel oyuncu rol aldığı Mucize Doktor dizisiyle ilgili de konuştu. Mucize Doktor'un Nazlı'sı gerçek bir hastanede çekim yaptıkları için tedavi amaçlı gelen bazı hastaların kendisini doktor zannedip çeşitli sorular sorduklarını, kendisinin de rolüyle böyle bir gerçeklik algısı oluşturduğu için durumdan memnun olduğunu söyledi.