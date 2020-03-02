'Mucize Doktor'un setinde neler oluyor? Şok yazışma!

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Mucize Doktor'un oyuncularından Murat Aygen dün gecce Instagram hesabından "İçinde sen olduktan sonra" başlığıyla şu mesajı yayınladı:"Kendine olan inancını kaybetmeye başladığını hissettiğinde önce kendi avucunun içine gir, sonra gerçekten kimlerin elini tuttuğunu, kimlerin elini sıktığını düşün. Yeniden başla."Bu sözün altına Hayal Köseoğlu ise "Bu laf sanırım Fırat'la (Altunmeşe) bana... Neyse... Bizi bi sevemedin ya... Hiçbir şey demiyorum" yazdı. Köseoğlu'nun gecce yarısı sıradan bir söze karşı bu alınganlığı neden gösterdiği merak konusu oldu. Öğlen saatlerinde de Hayal Köseoğlu gelen yorumlar üzerine "Şaka yaptım. Şaka şaka... Herkes ciddiye almış. İyi oyunculuk budur. Yazı diliyle bile herkesi inandırdım" açıklamasını yaptı. Yaşanan bu mesajlaşma sette gerginlik yaşandığı iddiasını akıllara getirdi.Hayal Köseoğlu daha sonra Murat Aygen'le fotoğraf "Kara mizahım anlaşılmayınca ben" notuyla fotoğraf paylaştı.