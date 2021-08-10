Mucizevi zayıflama macunu! Gül Erçetingöz tavsiye ediyor...

Naturel Herb 7/21 zayıflama macununu deneyen Gül Erçetingöz, izlenimlerini anlattı. Ürünü tavsiye ettiğini belirten Erçetingöz, 21 günde doğal yollarla tam 5 kilo verdiğini söylerken, "Hem kendimi daha zinde hissettim hem de çok rahat kilo verdim" dedi.Daha önce mide botoksu yaptırdığını ve botoksun da porsiyonlarını küçülttüğünü belirten Gül Erçetingöz, Naturel Herb 7/21 ile aynı etkiyi aldığını da sözlerine ekledi. 7 bitkiden oluşan Naturel Herb'i 21 gün deneyerek zayıflayabilirsiniz.