Müge Anlı açıkladı: "Ara veriyoruz!"

Müge Anlı bugün yayınlanan programında sezon finali yapacaklarını duyurdu. atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Temmuz tarihinde sezon finali yapacak. Yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz netleşmeyen programın çekimleri de yeni sezonda yeni stüdyoda olacak.