Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı! Onu bir de böyle görün..

Müge Anlı'nın son paylaşımı büyük ilgi gördü. Saçına maşa yaptıran Anlı, yeni halini ve çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı. Sevilen sunucu Müge Anlı saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.İki fotoğrafı birleştirip sosyal medyada paylaşan ünlü sunucu altına, 'Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı' notunu düştü.Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.