Müge Anlı, depremzedelerin yardımına koştu!

Müge Anlı bir süre önce izleyenlerinin de destekleriyle 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' projesini başlatmış ve gezici aş evleri yaptırmıştı. 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' Elazığ depremi ve Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından şimdi de İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve afet çalışanlarına hizmet etmez üzere bölgeye ulaştı..