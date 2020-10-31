Müge Anlı, depremzedelerin yardımına koştu!
Müge Anlı, dün İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası harekete geçti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi İzmir'e ulaştı.
31.10.2020 18:22 Magazin
Müge Anlı bir süre önce izleyenlerinin de destekleriyle 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' projesini başlatmış ve gezici aş evleri yaptırmıştı. 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' Elazığ depremi ve Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından şimdi de İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve afet çalışanlarına hizmet etmez üzere bölgeye ulaştı..