Müge Anlı o eleştiriye böyle yanıt verdi: "Özel bir nedenim yok"

Müge Anlı paylaştı, aşk iddiaları ortaya atıldı

Müge Anlı hobisini paylaştı: Her şey en azından aklımda yoluna giriyor!

Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı! Onu bir de böyle görün..

Müge Anlı sürekli elbise giymesiyle ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi. Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına sunan kıyafet tercihleri hakkında şöyle konuştu:"Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum. Belirli bir tarz var etek boyu var göğüs boyu var, koy boyu var aynı şekilde yıllardır böyle."Ekranda pantolon giymeyi tercih etmeyen ünlü sunucu bununla ilgili de "Özel sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.