Müge Anlı o eleştiriye böyle yanıt verdi: "Özel bir nedenim yok"

Müge Anlı, yayınlarda neden hep elbise giydiğiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisine pantolonu yakıştırmadığını söyleyen Anlı, "Belirli bir tarzım var, özel bir nedenim yok" dedi.

13.12.2021 16:20 Magazin

Müge Anlı o eleştiriye böyle yanıt verdi: "Özel bir nedenim yok" Müge Anlı sürekli elbise giymesiyle ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi. Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına sunan kıyafet tercihleri hakkında şöyle konuştu:

"Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum. Belirli bir tarz var etek boyu var göğüs boyu var, koy boyu var aynı şekilde yıllardır böyle."

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"KENDİME ELBİSEYİ YAKIŞTIRIYORUM"

Ekranda pantolon giymeyi tercih etmeyen ünlü sunucu bununla ilgili de "Özel sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.

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