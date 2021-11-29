Müge Anlı paylaştı, aşk iddiaları ortaya atıldı

Müge Anlı hobisini paylaştı: Her şey en azından aklımda yoluna giriyor!
Kendisine gönderilen bir hediyeyi paylaşan Müge Anlı altına kafa karıştıran bir not düştü. Anlı'ya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki, "Afiyet olsun dünya güzeli" notu akıllara yeni bir aşk iddiasını getirirken, sunucunun "Böyle güzel bir öğle yemeği kaç kişiye nasip olur ki?" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı.
Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı! Onu bir de böyle görün..
İşte o paylaşım:
Müge Anlı'dan yürekleri ısıtan hareket!