Müge Anlı yine zirve yaptı!

Televizyon kanallarında yayınlanan kadın programları içinde Müge Anlı’nın 2008 yılından bu yana yapıp sunduğu ve artık bir ekran klasiğine dönüşen programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ en çok konuşulan kadın programı olmaya devam ediyor.

Dizi - 09 Ocak 2017 14:31

Ekranlarda en çok izlenen kadın programlarının başında gelen ve her programı çok konuşulan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in, Medya Takip Ajansı Interpress tarafından her ay yapılan haber araştırmasına göre, Aralık ayını da hakkında çıkan toplam 98 haberle zirvede tamamladığı belirlendi.



Kadın programları 300’ün üzerinde haber oldu…



Kanalların yayınladığı programların yazılı basında çıkan haberlerini kapsayan aynı araştırmaya göre, kadın programları yazılı basında geçen ay toplam 314 haberle gündeme geldiği tespit edildi. Haber sayısına göre ikinci sırayı Seda Sayan ile Uğur Aslan’ın birlikte sunduğu ‘Evleneceksen Gel’ adlı programın aldığı saptanırken, program ile ilgili geçen ay yazılı basına 77 haber yansıdığı belirlendi. Aynı listesinin üçüncü sırasında ise sunuculuğunu Zahide Yetiş’in yaptığı ‘Zahide Yetiş’le’ isimli programın hakkında geçen ay çıkan 42 haber ile aldığı görüldü.



Geçtiğimiz ay gündemde olan diğer kadın programları ise sırasıyla ‘Zuhal Topal’la’ ‘Esra Erol’da’, ‘Yeni Ben, ‘Kadınca’ ‘Derya Baykal’la Gülümse’ ve ‘Alemce’ olarak tespit edildi.

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