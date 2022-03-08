Müge Anlı'dan ayakta alkışlanan sözler!

ATV ekranlarının fenomen programına imza atan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ders niteliğinde bir mesaj verdi. Canlı yayının ilk dakikalarında kadınlara seslenen Müge Anlı,sözleriyle stüdyodaki konukları ve izleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.Sosyal medyada da gündem olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sözleri işte şöyle:“8 Mart 2022. Dünya Kadınlar Günü. Bugün dünyanın dört bir yanında kadınlar konuşulacak. Acı ile yoğrulmuş kadın hikayeleri anlatılacak. Geride bıraktıklarımız hatırlatılacak. Rakamlara sığdırılacağız. Son veriler paylaşılacak. Kaçımız bu yıl hangi bahanelerle öldürüldü? Kaçımız şiddet gördü? Kaçımız ortadan kayboldu?Çoğunun yanıtını erkekler verecek. Erkek egemen dünyadan, cinsiyet sorunundan, toplumsal rollerimizden, bedenimizden bahsedecekler. Kimisi nasıl yaşamamız gerektiğini, kimisi nasıl konuşmamız gerektiğini anlatacak. Benim sözüm sana, hemcinsim! Boşver sen tüm bunları! Önce kendini sev. Önemli olan sensin. Önemli olan senin ne istediğin! Bunu sakın unutma. Senin bir erkeğin zekasına, merhametine, adaletine, aşkına ya da sadakatine ihtiyacın yok. Kendine güvenmeyi bil. Kendinle yetinmeyi öğren. Kırıldığında eşyanı kendin tamir et. Sağlam bas ayağını yere. Düştüğünde de kalk tek başına. Nasıl biri olman gerektiğini sen seç. Kalıpları yık at. Hayatını kontrol edecek değil Paylaşacak insanı bul.Görmezden geldiklerinde görünmez hissetme! Susturduklarında susma.Sorgula, kabullenme. Aklından geçeni de söyle! Rahatsız olduklarını da.Oku, çalış, çabala!Celladına teslim olma!Unutma,Bizi güvence altına alacak tek koşul bu!8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.”