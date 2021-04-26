Geçtiğimiz gün Instagram hesabından Muazzez Abacı’nın şarkısını söyleyen Anlı, ‘Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem “Başka yok mu?” diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe’den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin ❤️’ diyerek bu videoyu takipçileriyle paylaştı.
Müge Anlı’dan Yıldız Tilbe şarkısı!
Müge Anlı, Yıldız Tilbe şarkısı söylerken çekilen görüntüleri Instagram'dan paylaştı.
26.04.2021 16:31 Magazin