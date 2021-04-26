Müge Anlı’dan Yıldız Tilbe şarkısı!

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından Muazzez Abacı’nın şarkısını söyleyen Anlı, ‘Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem “Başka yok mu?” diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe’den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin ❤️’ diyerek bu videoyu takipçileriyle paylaştı.