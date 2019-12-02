Müge Boz kızını emzirdiği anları paylaştı!

Geçtiğimiz hafta bebeğini kucağına alan Müge Boz, sosyal medya hesabında kızıyla ilgili paylaşımlarına devam ediyor."MUTLULUKTAN AĞLIYORUM"Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bebeğini emzirdiği bir pozu paylaştı. Boz paylaşımın altına "Bir yandan Vina'yı besleyip, bir yandan kahvaltı yapıp, bir yandan da mutluluktan ağlamayı başarabiliyormuşum." notunu düştü.