Müge Boz'dan aile pozu: Gülümseyin!

Aynı yıl kasım ayında ilk bebekleri Vina'yı kucaklarına alan çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina'yla aile pozunu paylaştı. Boz'un paylaşımı beğeni rekoru kırdı...Öte yandan Müge Boz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle tatile çıkmıştı. Tatilden bir karesini paylaşan Boz, doğum kilolarına dem vurarak "Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim; tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum. Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım." demişti. (Kaynak: aksam.com.tr)