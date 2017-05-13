Muğla'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var

Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. azada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yaşam - 13 Mayıs 2017 13:04
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