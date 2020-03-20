Muhterem Nur hayatını kaybetti!

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi.Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti.