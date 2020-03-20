Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi.
Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti.
Muhterem Nur hayatını kaybetti!
Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
20.03.2020 10:18 Magazin