Muhteşem ikili; Mustafa Ceceli ve Arın...

Müzik dünyasın gözde ismi Mustafa Ceceli. Kendi şarkılarının yanı sıra piyasaya çıkmış bir çok eserde emeği var. "10 elinde 10 marifet" derler ya hani öyle bir isim. Çalamadığı müzik aleti yok gibi. Ayrıca bir çok şarkıların düzenlemesi ona ait. Türkiye'nin değerli aranjörlerinden biri.Bunca yoğunluğunun arasında oğlu Arın'ı da hiç ihmal etmiyor. Derslerinde yardımcı oluyor, ayrıca onu da müziğe teşvik ediyor. Arın henüz 9 yaşında olmasına rağmen darbukadan piyanoya bir çok müzik aletini çalabiliyor.Mustafa Ceceli, geçtiğimiz Kasım ayında verdiği bir röportajda pandemiyi nasıl geçirdiğini, "Bu süreçten her çocuk gibi Arın da etkilendi. Okula gitmek, koşmak, arkadaşlarıyla oynamak istiyor haliyle. Uzaktan eğitim sürecinde ona maksimum derecede destek oluyoruz. Onun hem öğretmeni hem de sınıf arkadaşı olduk. Bu dönemde piyanoyu epey geliştirdi, çünkü pratik yapacak bolca vakti oldu. Şu sıralar Türk Marşı’na çalışıyor." sözleriyle anlatmıştı.Ve bu röportajdan 4 ay sonra Mustafa Ceceli, Instagram hesabından Arın'la birlikte Türk Marşı çalarken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Arın'ın müziğe olan yeteneğini gören takipçileri videonun altını nazar boncuğu emojileriyle doldurdu. Tebrikler Arın...