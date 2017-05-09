Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yeni oyuncular!

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine yeni isimler katıldı.

Dizi - 09 Mayıs 2017 15:30
Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yeni oyuncular!
Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, 44 ülkede yayında olan ve 20 yeni ülkede daha yayına girecek olan Muhteşem Yüzyıl Kösem'in kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Başarılı oyuncular Hande Doğandemir, Tugay Mercan ve Müge Boz, Muhteşem Yüzyıl Kösem’e katılıyor.

Kadrosuna kattığı güçlü isimlerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem aynı zamanda eski yayın saatine dönerek saat 20:00'de Fox Tv'de!

SULTAN MURAD’IN ZOR KARARI: KARDEŞLERİ Mİ, TAHTI MI?

Sinan Paşa tarafında veba bulaştırılan şehzadelerini kaybeden Sultan Murad, bir kez daha evlat acısıyla sınanıyor.

Kösem, Şehzade Kasım’ı Yeniçerilere takdim ediyor

Hastalanan ve veba olduğu düşünülen Sultan Murad’ın öleceğini sanan Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ı Yeniçerilere takdim ediyor. Bunu haber alan Sultan Murad; Yeniçeri Ocağı’nı basıyor. Ana ve oğul bu kez askerin karşısında karşı karşıya geliyor. Sultan Murad, annesini durdurmanın tek yolunun kardeşlerini katletmek olduğunu düşünmeye başlıyor ve Şeyhülslam’dan fetva alıyor.
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