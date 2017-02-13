Müjde Uzman önceki gün 3 erkek arkadaşıyla birlikte bir balıkçıda görüntülendi. Çıkışta magazin muhabirlerini karşısında gören Uzman adının sürekli aşk haberleriyle anılmasından şikayetçi olduğunu söyledi. "Ben sizinle konuşmuyorum yalan yazıyorsunuz " diyen Uzman yaklaşık 30 dakika röportaj verdi. Yapılan haberlerin artık mesleğini bıraktıracak seviyeye geldiğini dile getiren oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Televizyona çıkıyorum diye kimse benim özel hayatımı sorgulayamaz. Sırf bu yüzden mesleği bırakıp gideceğim. Sizin yüzünüzden belki gidip karınca inceleyeceğim. Ben bu mesleğe yazana okuyana TV programlarında bunları yorumlayanlara saygı duymuyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum sadece"
Müjde Uzman: Bu mesleği bırakıp gideceğim!
Magazinden sıkıldığını söyleyen Müjde Uzman "Bu mesleği bırakıp gideceğim!" dedi.Magazin - 13 Şubat 2017 15:07
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