Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur, üçüncü kez ayrıldı!

Aşk bitti mi? Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirlerini sildi!

Müjde Uzman’ın İngilizce isyanı!

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat ikili ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce iki kez ayrılıp barışan çiftin, son olarak Kuruçeşme'de görüntülenerek aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur üçüncü denemelerinde de mutluluğu bulamadı ve beş ayda üçüncü kez ayrıldı. Geçtiğimiz ay biten aşklarının ardından ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi ve birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.