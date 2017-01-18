Müjde Uzman Twitter'dan tepki gösterdi!

Uzman bu iddialara twitter sayfasından şöyle cevap verdi:
:)Arkamdan koşarak gelip, aniden önüme geçip yüzüme flaş patlatırsan "nooluyo" olup refleksle elimi gözüme götürdüm izninizle! Ne paniği :)
Adım Soner ve Seçkin'le "aşk dedikodularına karışmış".. Siz yasıyodunuz kimsenin bişeye karıştığı yok😂 YALANcısınız ya hani.. :)
Ben insan gibi"izin alsaydın keşke"dedim,"yoo almicam"dedikten sonra koşarak gittiği için arkasından"çekemezsin terbiyesiz"dedim doğrudur!👍🏼
Çirkin saldırılarınızdan sinip susacağımı zannediyorsanız da yanılıyorsunuz.Haksızlığa hiç tahammülüm yoktur,yalan sektörünüze pabuç bırakmam
Siz beni 2dizide görüp"tanıdınız"ya güya,ben 17 yaşından beri sektördeyim,neyi neden nasıl yaptığınızı çok iyi bilirim.O yüzden..hadi ordan!