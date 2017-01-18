Müjde Uzman Twitter'dan tepki gösterdi!

Müjde Uzman önceki rol arkadaşı Serkan Dağlı ile görüntülendi. Çıkan haberler güzel yıldızı sinirlendirdi.

Magazin - 18 Ocak 2017 20:00
Müjde Uzman Twitter'dan tepki gösterdi!
Kiralık Aşk dizisinde rol alan Müjde Uzman aynı diziden rol arkadaşı Serkan Dağlı ile Cihangir'de görüntülendi. Fotoğrafları çekilince yüzünü kapatmaya çalışan Uzman'ın “İzin aldın mı? İzinsiz çekemezsin” diyerek muhabirlere tepki gösterdiği iddia edildi.


Uzman bu iddialara twitter sayfasından şöyle cevap verdi:

@mujdeuzman
:)Arkamdan koşarak gelip, aniden önüme geçip yüzüme flaş patlatırsan "nooluyo" olup refleksle elimi gözüme götürdüm izninizle! Ne paniği :)

@mujdeuzman
Adım Soner ve Seçkin'le "aşk dedikodularına karışmış".. Siz yasıyodunuz kimsenin bişeye karıştığı yok😂 YALANcısınız ya hani.. :)



@mujdeuzman
Ben insan gibi"izin alsaydın keşke"dedim,"yoo almicam"dedikten sonra koşarak gittiği için arkasından"çekemezsin terbiyesiz"dedim doğrudur!👍🏼

@mujdeuzman
Çirkin saldırılarınızdan sinip susacağımı zannediyorsanız da yanılıyorsunuz.Haksızlığa hiç tahammülüm yoktur,yalan sektörünüze pabuç bırakmam

@mujdeuzman
Siz beni 2dizide görüp"tanıdınız"ya güya,ben 17 yaşından beri sektördeyim,neyi neden nasıl yaptığınızı çok iyi bilirim.O yüzden..hadi ordan!



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