Müjdeyi Celil Nalçakan verdi!

Öykü Özdoğan’ın hazırlayıp sunduğu “20 DAKİKA”, oyuncu Celil Nalçakan’ı konuk etti. Nalçakan, NTV Radyo dinleyicilerine oyunculuk hayatını, “Poyraz Karayel” dizisinde hayat verdiği “Zülfikar” karakterini ve yeni projelerini anlattı. Nalçakan, İlker Kaleli ve Cem Cücenoğlu’yla birlikte bir albüm projesi olduğunu söyledi.

Magazin - 08 Mayıs 2017 17:55

“Jeoloji mühendisliğinden oyunculuğa yatay geçiş yaptım”



Ailesinin isteği üzerine üniversitede Jeoloji Mühendisliği’ni kazanan Celil Nalçakan, yedi senelik üniversite serüveninin ardından oyunculuk için okulu bıraktığını anlattı. Nalçakan, böylece “Her zaman yapmak istediğim oyunculuk mesleğine yatay geçiş yapmış oldum” dedi.



Pek çok dizide izleme fırsatı bulduğumuz ünlü oyuncu, planları arasında önümüzdeki dönem bir tiyatro oyununda yer almak olduğundan da bahsetti.



“Hayat verdiğiniz karakteri öldürmek zorunda kalıyorsunuz”



“Poyraz Karayel” dizisinde “Zülfikar” karakterini canlandıran Nalçakan, “Böyle bir karaktere iki buçuk sene boyunca hayat vermek benim için çok özel bir şeydi. Zülfikar rolü hazine sandığı gibiydi. Açtıkça içinden bir sürü şey çıktı. Dizi bitince can verdiğiniz karakteri öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Zor ve ağır bir durum” diyerek itirafta bulundu.

Ayrıca Nalçakan, bu kadar önemli bir dizide rol aldıktan sonra gelecek projelerin de çok iyi olması gerektiğini söylerek seçim yapmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Ünlü oyuncu, Poyraz Karayel’in sinema filmi olabileceğinin de sinyalini verdi.



“Dedem, bir fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyen grubun yanına ‘Abi, şu sayfayı imzalar mısın?’ diyenler eklendi”



Aynı zamanda, Kafa Dergisi’nde yazan ünlü oyuncu, yazarlık serüveniyle ilgili, “Bana yazı yazmamı önerdiklerinde ‘Ben yazarım da okunan bir yazar değilim’ diye espri yapıyordum. Sonra denemeye karar verdim ve okurlar okuyup beğendikçe daha da mutlu oldum. Dışarıda ‘Dedem bir fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyen grubun yanına ‘Abi, şu sayfayı imzalar mısın?’ diyenler eklenince gururum okşandı” dedi.



Nalçakan, ayrıca kitap yazmakta olduğunu ve kitabın isim babasının da Zafer Algöz olduğunu sözlerine ekledi.



“Her Sivaslı kadar türkü söyleyebiliyorum”



Oyunculuğun yanısıra müzikle de ilgilenen Celil Nalçakan, müzik serüveninin Poyraz Karayel’de başladığını anlatarak “Bir gün senaristimiz arayıp ‘Türkü söyleyebiliyor musun?’ diye sordu. ‘Her Sivaslı kadar söyleyebiliyorum’ dedim” ve aslında müzik hayatıma bu şekilde girdi” dedi. Ünlü oyuncu, Poyraz Karayel’in sevilen oyuncuları İlker Kaleli ve Cem Cücenoğlu’yla birlikte bir albüm projesi olduğunun da müjdesini verdi.

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