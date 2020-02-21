Multipl Skleroz (MS) kadınlarda daha mı yaygın?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Demirkaya, Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz kongresi'nde Multipl Skleroz (MS) hakkında konuştu.Demirkaya, kuzeye ve güneye gidildikçe MS görülme sıklığının arttığını belirterek "Türkiye'de 70 bin civarında MS hastası olduğunu düşünüyoruz. Hastalığın 20-40 yaş aralığında ortaya çıktığını biliyoruz. İlk atağını o yaşlarda yapıyor. Kadınlar da üç kat fazla olması nedeniyle maalesef doğurganlık çağında yakalanıyorlar." dedi.Demirkaya, "Hastalarımızda en çok rastladığımız, 'Acaba MS çocuğuma da geçer mi? Evlilik düşünüyorum çocuğum olur mu?' kaygısı var. Genetik geçişi olan bir hastalık değil ama genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır. MS'li hastalarımızın çocukları da MS'li olacak diye bir durum yok. Ama MS olmayan ailelere göre görülme riski biraz daha yüksek." dedi.Prof. Dr. Şeref Demirkaya, MS'in her aşaması için tedavi ilaçları olduğunu belirterek "Artık 10'un üzerinde tedavi ilacımız var. Her hastalığın farklı dönemleri oluyor, her döneminde devreye girebiliyoruz. Gelecekte de birkaç yıl içerisinde yeni ilaçların eklenmesini bekliyoruz." dedi.