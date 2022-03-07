‘Münaşaka’ Kapalı Gişe

Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi "Münaşaka" Ankara ve Eskişehir gösterileri ile turneye kapalı gişe başladı. Seyircinin büyük ilgisi ile karşılanan Yılmaz Erdoğan izlemeye gelenlere eğlenceli anlar yaşattı. ! Ankara’da da yaşadığını belirten Yılmaz Erdoğan “ Ankara benim için çok önemli bir yer. Bende buranın çocuğuyum. Sabah buraya gelir gelmez döner de yedim ve hasret giderdim” dedi.Yılmaz Erdoğan’ın gündemden ele aldığı konular ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisi seyirciyi 2,5 saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor.3 yıllık aranın ardından geçtiğimiz aylarda tekrar sahnelere dönen Yılmaz Erdoğan’ın turne takvimi şöyle:9 Mart Kayseri, 10 Mart Konya, 18 Mart Bursa, 20 Mart İzmir, 30 Mart Uşak, 31 Mart Antalya