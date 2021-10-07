Murat Başoğlu hastane odasından paylaştı: "17 saat entübe olarak kaldım"

2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu’yla Bodrum'da teknede uygunsuz şekilde görüntülenen ve ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Murat Başoğlu’nun 20 Eylül’de hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Acile başvuran Başoğlu'nun açıklamasına göre; çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği belirlendi.Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu ve sunucu, "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.