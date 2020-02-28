Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek avukatını savcılığa şikayet etti!

Hande Bermek, iki yıl önce eşi Murat Başoğlu'na karşı hukuk mücadelesi başlattı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bermek, o dönem avukatlığını üstlenen Aslı Çelik'e görevini kötüye kullandığı iddiasıyla savcılığa şikayet etti.Bermek, "Eski eşimle ilgili basında çıkan haberler sonrası ona bir metin attım. Ama o benim yazdığımı değil, mevcut durumumu daha da zora sokan bir metin paylaştı. Benim kadınlık gururumla oynadı. Beni 190 bin dolar (1 milyon 160 bin lira) dolandırdı, üzerimden pr yaptı." dedi.Aslı Çelik ise "İlgili kişiye karşı üstlendiğim hukuki yardımları eksiksiz yerine getirdim. Nitekim bana karşı açılan tazminat davası da lehime sonuçlandı. Benden sonra çalıştığı avukatları da azletmesi sebebiyle sorunun tarafımdan kaynaklanmadığı açıktır. Bana yöneltilen tüm iddialar gerçek dışı ve hukuki mesnetten yoksundur" dedi.Savcılık, Hande Bermek'in şikayeti sonrası avukat Aslı Çelik hakkında inceleme başlattı. Çelik'le ilgili ön inceleme raporu düzenlendi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat hakkında görevi kötüye kullanmak iddiası ile ilgili soruşturma izni de istendi.(Kaynak: milliyet.com.tr)