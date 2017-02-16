Murat Boz, Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü tuttu!

Magazin - 16 Şubat 2017 12:15

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise ve Murat Boz, program sırasında Dominik'ten gelen Acun Ilıcalı'ya söz vermişti. Daha önce Survivor'ı ziyaret eden iki jüri de bu yıl tekrar Dominek'e gideceklerini açıklamıştı. Murat Boz bu sözü yerine getirdi. Acun Ilıcalı, Murat Boz'la çekilmiş bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin de ilerleyen günlerde Survivor'a gitmesi bekleniyor...İşte o kare: