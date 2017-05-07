Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!

Dedikodu - 07 Mayıs 2017 10:30

Murat Boz-Aslı Enver aşkının bitiş nedeniyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Posta Gazetesi'nde yer alan haberde ayrılık nedeni olarak referandum gösterildi. İddiaya göre ayrılık sebebi Murat Boz'un kaçamağı değilmiş. Ayrılık da 1 hafta önce olmamış. Aslı Enver, Yeniköy'de oturdukları evden Nisan başı ayrılmış. Referandum öncesi yapılan "Evet" kampanyasına Murat Boz'un katılması Aslı'yı üzmüş. Murat'a "Hata ettin. Sanatçı siyasete karışmamalı" demiş. Ailesinin de desteklediği Aslı Enver 1 ay önce aşkı bitirmiş.