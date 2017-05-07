Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılmasıyla ile ilgili yankılar sürüyor. Yeni iddiaya göre Aslı ile Murat aslında 1 ay önce ayrılmış. Sebebi ise oldukça ilginç...

Dedikodu - 07 Mayıs 2017 10:30
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!
Murat Boz-Aslı Enver aşkının bitiş nedeniyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Posta Gazetesi'nde yer alan haberde ayrılık nedeni olarak referandum gösterildi. İddiaya göre ayrılık sebebi Murat Boz'un kaçamağı değilmiş. Ayrılık da 1 hafta önce olmamış. Aslı Enver, Yeniköy'de oturdukları evden Nisan başı ayrılmış. Referandum öncesi yapılan "Evet" kampanyasına Murat Boz'un katılması Aslı'yı üzmüş. Murat'a "Hata ettin. Sanatçı siyasete karışmamalı" demiş. Ailesinin de desteklediği Aslı Enver 1 ay önce aşkı bitirmiş.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

Hiçbir cinsiyete ait değil!

DEDİKODU HABERLERİ

  • Zehra suskunluğunu bozdu!
  • İkinci kez ayrıldılar...
  • Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
  • 200 bin'lik tektaş ile evlilik teklifi!
  • Reklamdan servet kazanacak!
  • Demet Şener'in arkadaşı evli çıktı!
  • Tülin Şahin ve eşi için şok iddia
  • Doğulu çiftinin yakalanma kavgası
  • Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
  • Ünlü çift neden boşanıyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
  • Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
  • Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Takipçisi istedi, Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Deniz'den 'derin dekolte' yorumu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer