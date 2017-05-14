Ünlü şarkıcı Murat Boz, önceki gecce Tuzla'da bir mekan açılışında konser verdi.
Murat Boz, konserinde 10 bin kişiyi coşturdu. Aslı Enver’le ilişkisi biten şarkıcı, etkinlik öncesinde muhabirlere “Aslı’yı sormasınlar, yoksa röportaj yapmam” mesajını yolladı.
Programı öncesinde muhabirlerle bir araya gelerek konser hakkında konuşan şarkıcı, Aslı Enver’le ilgili sorular üzerine kulise kaçtı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Murat Boz: Aslı’yı sormasınlar, yoksa...
Önceki gecce Tuzla'da bir mekan açılışında konser veren Murat Boz, Alı Enver sorularına cevap vermemek için ilginç bir yol denedi.Magazin - 15 Mayıs 2017 06:00
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