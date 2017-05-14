Murat Boz: Aslı’yı sormasınlar, yoksa...

Magazin - 15 Mayıs 2017 06:00

Ünlü şarkıcı Murat Boz, önceki gecce Tuzla'da bir mekan açılışında konser verdi.Murat Boz, konserinde 10 bin kişiyi coşturdu. Aslı Enver’le ilişkisi biten şarkıcı, etkinlik öncesinde muhabirlere “Aslı’yı sormasınlar, yoksa röportaj yapmam” mesajını yolladı.Programı öncesinde muhabirlerle bir araya gelerek konser hakkında konuşan şarkıcı, Aslı Enver’le ilgili sorular üzerine kulise kaçtı.Kaynak: hurriyet.com.tr