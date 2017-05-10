Ünlü şarkıcı Murat Boz ile babası Cafer Boz, önceki gün ilginç bir olayın kahramanları oldu. Baba Boz, İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla otururken, genç bir adamın yakındaki bir binanın çatısına çıktığını fark etti. Arkadaşlarını da yanına alan Cafer Boz, intihar etmek isteyen A.E. isimli kişiyi vazgeçirmek için büyük çaba harcadı.
YARDIM SÖZÜ VERDİ
İşsiz kaldığını ve borçları olduğunu söyleyen adam, intihar girişiminden vazgeçmeyince, baba Boz oğlunu arayıp yardım istedi. Facetime üzerinden vatandaşla görüşen Murat Boz, uzun bir çaba sonucu A.E.'yi ikna etmeyi başardı. Ünlü şarkıcı, vatandaşa borçları ve ödeyemediği ev kirası için yardımda bulunma sözü verdi. Bunun üzerine çatıdan inen A.E., baba Cafer Boz ile karakola giderek ifade verdi. Doktor kontrolünden de geçirilen vatandaş, evine gönderildi. Canına kıymak isteyen bir kişinin hayatını kurtaran Murat Boz'un, A.E.'yi sık sık arayıp durumunu kontrol ettiği öğrenildi.
KAYNAK: sabah.com.tr
Murat Boz, Facetime ile intiharı önledi!
Murat Boz’un babası Cafer Boz, intihar etmek isteyen bir kişiyi görünce oğlunu arayıp yardım istedi. Ünlü şarkıcı da, Facetime üzerinden gençle görüşüp intihar girişimini engelledi.Magazin - 10 Mayıs 2017 09:51
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Murat Boz, Cafer Boz, Facetime
MAGAZİN HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Alişan, Eda Erol'un ailesiyle tanıştı
- Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu çıktı
- Bengü de evleniyor!
- Arda Turan ile Yağmur Ünal aşk mı yaşıyor?
- Fahriye Evcen ringe çıktı
- Kalp Atışı'ndan ilk kare geldi!
- Fatih dizisinin yönetmeni belli oldu
- Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!
- Kendall Jenner ve Bella Hadid şov yaptı