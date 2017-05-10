Murat Boz, Facetime ile intiharı önledi!

Magazin - 10 Mayıs 2017 09:51

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile babası Cafer Boz, önceki gün ilginç bir olayın kahramanları oldu. Baba Boz, İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla otururken, genç bir adamın yakındaki bir binanın çatısına çıktığını fark etti. Arkadaşlarını da yanına alan Cafer Boz, intihar etmek isteyen A.E. isimli kişiyi vazgeçirmek için büyük çaba harcadı.İşsiz kaldığını ve borçları olduğunu söyleyen adam, intihar girişiminden vazgeçmeyince, baba Boz oğlunu arayıp yardım istedi. Facetime üzerinden vatandaşla görüşen Murat Boz, uzun bir çaba sonucu A.E.'yi ikna etmeyi başardı. Ünlü şarkıcı, vatandaşa borçları ve ödeyemediği ev kirası için yardımda bulunma sözü verdi. Bunun üzerine çatıdan inen A.E., baba Cafer Boz ile karakola giderek ifade verdi. Doktor kontrolünden de geçirilen vatandaş, evine gönderildi. Canına kıymak isteyen bir kişinin hayatını kurtaran Murat Boz'un, A.E.'yi sık sık arayıp durumunu kontrol ettiği öğrenildi.KAYNAK: sabah.com.tr