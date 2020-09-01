Murat Boz konserinde Cemal Can sürprizi...

Survivor şampiyonu Cemal Can, Murat Boz’un 18 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da vereceği konserde sahneye çıkacak. Ünlü popçu ile “Adını Bilen Yazsın” şarkısına düet yapacak.

01.09.2020 20:53 Magazin

Murat Boz konserinde Cemal Can sürprizi... Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir'le bir araya gelmişti. DMC Müzik ile bir albüm anlaşması yapan Cemal Can'ın şarkıcılık yapacağı ortaya çıkmıştı. Cemal Can katıldığı bir parti de Murat Boz'un "Adını Bilen Yazsın" şarkısını seslendirmişti.

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Sosyal medyada düşen videoların ardından Murat Boz, 18 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da vereceği konsere Cemal Can'ı da davet etti. Konserde sahneye çıkacak olan Cemal Can, ünlü popçu ile “Adını Bilen Yazsın” şarkısına düet yapacak.

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