Murat Boz, önce "eve hapsolmayın" dedi, sonra "yanlış anlaşıldım"

Murat Boz'un “Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Siz de çıkın. Kendinizi eve kapatmayın." diyerek çektiği video tepkilere neden oldu. Uzmanların "evde kalın" uyarılarına rağmen şarkıcının böyle bir paylaşım yapması yoğun şekilde eleştirilere neden oldu.Gelen tepkiler üzerine Murat Boz ikinci bir video paylaşarak, "yanlış anlaşım" dedi.