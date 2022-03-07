Murat Boz, patron oldu!

2006 yılında çıkardığı Aşkı Bulamam Ben single'ı ile adım attığı müzik dünyasına Maximum, Şans, Aşklarım Büyük Benden ve Janti albümleriyle müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen Hayat Sana Güzel, Vazgeçmem, Can Kenarım, Aşk Bu, Kalben, Aşklarım Büyük Benden teklilerinin ardından Murat Boz, bu sefer 'Harbi Güzel' adlı single çalışmasını sunar sunmaz, müzik eleştirmenleri tarafından 'yeniyi denemekten korkmayan, diğer şarkılarının aksine daha da gençleşen altyapılı' yorumu aldı yeni şarkısı ile.Sözü ve müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan, Ali Barış Ata‘ya düzenlemesi Ozan Bayraşa imzalı “Harbi Güzel” ile daha yayınlanmadan sosyal medya gündemine oturan Murat Boz şarkı çıktığı an itibariyle dijital müzik platformlarında ilk sıraya yerleşti.Kendi kurduğu müzik şirketi Boz Prodüksiyon etiketiyle müzik severlerle buluşan “Harbi Güzel” Murat Boz’un ilk işi oldu. Murat Boz bundan sonra tüm projelerini kendi müzik şirketinden çıkaracağı belirtildi.